100 binde bir görülüyor! Göğüs yanması diye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Batman’da şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki Şükrü Demirtaş’ın, kalbine gitmesi gereken kanın bir kısmını akciğerine "çalan" anormal bir damara sahip olduğu ortaya çıktı. Oldukça nadir görülen "koroner çalma sendromu" teşhisi konulan hasta, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen başarılı bir kapalı operasyonla sağlığına kavuştu. "Hırsız damarın" başarıyla kapatılmasıyla tüm şikayetleri sona eren hasta, Batman’daki sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı bir kez daha kanıtladı.