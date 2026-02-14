  • İSTANBUL
Zelenskiy'den kritik çağrı: Avrupa masada olursa savaşın bitme şansı artar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yürütülen müzakerelere Avrupa’nın da katılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı açıklamalarda savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

 

Müzakerelere dikkat çekti

Zelenskiy, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde devam eden müzakereleri değerlendirdi.

 

Savaşın sonlandırılması için geçen haftalarda ABD ile Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, Avrupa'nın da bu sürece katılmasını istediğini söyledi.

 

Zelenskiy, daha fazla ülkenin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini kaydederek, "Bu yüzden Avrupa'nın ABD, Rusya ve Ukrayna ile aynı masada oturması durumunda bu savaşı sona erdirme şansımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

 

Üçlü müzakerelerin 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de devam edeceğini anımsatan Zelenskiy, Rusya müzakere heyetinde değişikliğin yapıldığını aktararak, "Şaşırtıcı olan, Rusların grubun liderini değiştirmesi. Sanırım kararı erteleme sürecini istiyorlar." yorumunu yaptı.

 

Zelenskiy, Cenevre'deki görüşmelerde enerji ateşkesinin de ele alınacağına yönelik iddiaları da değerlendirerek, "Şimdilik enerji ateşkesini kamuoyu için açık bir şekilde görüşmeyeceğiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, bir ateşkesin sağlanması durumunda bu süreç içerisinde izleme misyonunun nasıl işleyeceği konusunun Cenevre'de görüşüleceğini belirtti.

 

Rusya'nın, yabancı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını kabul etmediğini ifade eden Zelenskiy, "Eğer Ruslar tekrar saldırmayı planlamıyorlarsa, o zaman neden? Bu korku nereden geliyor?" şeklinde konuştu.

 

"Esir takası için hazırız"

Zelenskiy, Rusya'da şimdilik yaklaşık 7 bin Ukraynalı esir askerin bulunduğunu kaydederek, Ukrayna'da ise 4 binden fazla Rus esir askerin olduğunu söyledi.

 

Yeni esir takası gerçekleştirmek için hazır olduklarını aktaran Zelenskiy, "Yani, eğer onlar da hepsini takas etmeye hazırsa, herkese karşılık herkes şeklinde bir takas gerçekleştirebiliriz." dedi.

 

"ABD, Ukrayna'ya 15 yıllık güvenlik garantisi sunuyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine sağlanması gereken güvenlik garantileri üzerinde ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

Söz konusu çalışmaların sona ermek üzere olduğunu ifade eden Zelenskiy, bugün Münih'te ABD'li senatörler ile bu konuyla ilgili görüşme yaptığını aktararak şunları kaydetti:

 

"Bugün ABD tarafından 15 yıllık (güvenlik garantileri) bir teklif aldık. Biz ise 20 yıldan fazla, 30 ila 50 yıl istiyoruz Bu, (ABD) yönetimin ve kongrenin ne karar vereceğine bağlı. Göreceğiz."

Zelenskiy bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geleceğini dile getirerek, ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefona görüşeceğini bildirdi.

