  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’ Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar İhtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı Ramazan bereketi Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar! Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest Boğazları bir yılda 84 bin 640 gemi geçti Tehlikeli yük riski arttı CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki! Dijital egemenlik savaşı başladı: Macron, algoritmaları ve botları hedef aldı! Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız
Dünya İran’dan dikkat çeken benzetme! Güvenlik Konferansı için “Münih Sirki” yorumu
Dünya

İran’dan dikkat çeken benzetme! Güvenlik Konferansı için “Münih Sirki” yorumu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’dan dikkat çeken benzetme! Güvenlik Konferansı için "Münih Sirki" yorumu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ve Avrupa Birliği’nin İran’a yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, konferansın İran söz konusu olduğunda “Münih Sirki’ne dönüştüğünü” belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı’na yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti.

 

“Stratejik açıdan amaçsız”

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı’nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki’ne dönüşmesini görmek üzücü. Şovun, gerçek içeriğin önüne geçtiği bu tablo önemli mesajlar veriyor. AB, İran’ın içinde neler olup bittiğini anlayamamasından kaynaklı olarak kafası karışmış görünüyor. Stratejik açıdan amaçsız bir AB, bölgemizdeki tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiş durumda. Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail’e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa’nın genel gidişatı, en hafif ifadeyle vahim" dedi.

 

“Avrupa artık ortada yok”

Arakçi, Avrupa’nın İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen mevcut müzakerelerde etkisiz kaldığını savunarak, "Tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? AB ve E3’ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) felç olması ve etkisizliği, İran’ın nükleer programına ilişkin mevcut görüşmelerin etrafında şekillenen dinamiklerde kendini gösteriyor. Bir zamanlar kilit bir muhatap olan Avrupa artık ortada yok. Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, eli boş ve kenarda kalmış bir E3’ten çok daha etkili ve yardımcı" ifadelerini kullandı.

 

İran’a davet geri çekilmişti

Bu yıl 13-15 Şubat tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen 62’nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Arakçi’ye başlangıçta davet gönderilmiş, ancak İran’da yaşanan protestolar ve güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalesi gerekçe gösterilerek konferans organizatörleri tarafından Arakçi ile diğer İranlı yetkililere yönelik davetler geri çekilmişti.

 

Berlin yönetimi de İran’da düzenlenen gösterilere müdahale sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dair raporlar bulunduğunu belirterek, yaşanan gelişmeler nedeniyle İranlı yetkililerin konferansa davet edilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.

İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı
İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı

Dünya

İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı

Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey
Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey

Dünya

Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey

Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı
Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı

Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı

İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var
İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Dünya

İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte
Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

Dünya

Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23