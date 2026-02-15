İsrail Ramazan Ayı katliamları için 'İHA' hazırlıyor

Soykırımcı Tel Aviv yönetimi, Ramazan öncesi Batı Şeria ve Kudüs’te İHA’lardan göz yaşartıcı gaz atmak için yeni sistemler alırken, bölgeye ek askeri takviye ve Mescid-i Aksa’ya girişte yaş sınırlaması planlıyor.

Soykırımcı israil medyası, sözde “Ulusal Muhafız”ın, Ramazan ayı süresince Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs’te Filistinlilere karşı kullanılmak üzere insansız hava araçlarına (İHA) takılan göz yaşartıcı gaz sistemleri satın almayı planladığını bildirdi.

Kanal 12 televizyonuna göre, söz konusu “Ulusal Muhafız”, gösterileri dağıtmak amacıyla İHA’lardan göz yaşartıcı gaz kapsülleri atılmasını sağlayacak sistemler temin etmeye hazırlanıyor. Haberde, israil polisinin ihale komitesinin bu kapsamda 3 sistemin satın alınmasını onayladığı ve sözleşme bedelinin yaklaşık 49 bin dolar olduğu belirtildi.

Kanal, israil polisinin yeni anlaşma onaylanmadan önce dahi bu türden 19 aktif sisteme sahip olduğunu aktardı. Sözleşme belgelerinde, satın alım ihtiyacının “acil” olarak tanımlandığı ve bunun Ramazan ayı süresince beklenen olaylara yönelik operasyonel hazırlıklar çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Aynı kanal daha önce, israil “ordusunun” Ramazan ayı boyunca Batı Şeria’daki güçlerini artırma kararı aldığını, bu kapsamda “Komando Tugayı”nın da bölgeye sevk edileceğini açıklamıştı. Haberde, rutin güvenlik operasyonlarında halihazırda konuşlu 22 taburun üzerine ilave birliklerin konuşlandırılacağı kaydedildi.

Kanal 12 ayrıca, binlerce kişinin Mescid-i Aksa’ya girişine hazırlık kapsamında geçiş noktalarında görev yapmak üzere ek bölüklerin gönderileceğini bildirdi.

İbadet edenlerin girişine yönelik kısıtlamalar çerçevesinde ise israil “Güvenlik” Bakanı Yisrael Katz’ın, her cuma günü Mescid-i Aksa’ya 10 bin kişinin girişine izin verilmesini ve yalnızca 55 yaş üstü erkekler ile 50 yaş üstü kadınların girişine müsaade edilmesini tavsiye ettiği aktarıldı.