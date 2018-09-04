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Sürücüler dikkat! Ekipler ceza yağdırdı

Samsun'da trafik ekiplerinin yaptığı denetlemede kemer takmayan yüzlerce sürücüye ceza kesildi. Yolcu koltuğunda oturanlar ise uyarıldı.

04 Eylül 2018 Salı 15:06
Sürücüler dikkat! Ekipler ceza yağdırdı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun-Ankara Yolu Adalar mevkinde kemer takmayan sürücüler üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada özellikle yolcu otobüsleri ve minibüsler hedef alındı. Ankara, Çorum ve Amasya’dan Samsun'a gelen yolcu otobüsleri emniyet noktasında teker teker durdurularak kontrol edildi. Ekipler kemer kontrolü yaptığı sırada, ekiplerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan sivil ekip, kemer takmayan sürücüleri teker teker tespit ederek, uygulama noktasına telsiz ile bildirdi. Polisi görünce kemere sarılan sürücüler ceza yemekten kaçamadı. Durdurulan yolcu otobüslerinde kemer takmayan sürücü ve muavinlere de ceza kesildi. Yolcu koltuğunda bulunan vatandaşlar ise kemer takmaları konusunda uyarılarak, artık kemer takmayan yolculara da ceza kesileceği bildirildi.

Kemer uygulamasında otobüs dışındaki araçlar da denetlendi. Kemer takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara ceza kesildi.

GEÇEN BAYRAM 143 KİŞİ ÖLDÜ

Uygulama hakkında açıklama yapan Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Şafak, “Bakanlığımızın tarafından emniyet kemeri uygulamalarını arttırmamız yönünde bize yazı geldi. Şu an tüm araçlar üzerinde, özellikle yolcu otobüsleri üzerinde uygulama başlattık. İlk olarak otobüslerde bulunan yolcularımızı uyarıyoruz. Daha sonra ise cezai işlem uygulayacağız. Onlara emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu bir toplumsal sorumluluk projesi. Herkesin kemer takması gerekiyor. Geçen bayramda 143 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu kazalarda eğer emniyet kemeri takılı olsaydı en az yüzde 70 oranında vatandaşımızı kurtarabilirdik. Şu an yaptığımız uygulamada ise yolcu otobüslerini durdurarak kemer takmayan sürücülere ve muavinlere cezai işlem uyguladık. Kemer takmayan yolculara ise uyarılarda bulunduk. Ancak 5 günlük bir süreçten sonra artık kemer takmayan yolculara da cezai işlem uygulamaya başlayacağız” dedi.

Kemer takmayan ve ceza yiyen sürücüler ise can güvenliği açısından uygulamayı doğru bulduklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:06
  1. Samsun
  2. Çorum
  3. Ankara
  4. Amasya
  5. emniyet kemeri
  6. emniyet kemeri ceza

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