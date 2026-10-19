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Gündem Sürücüler dikkat: Büyükçekmece'de D-100 kara yolu gece trafiğe kapatılacak
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Sürücüler dikkat: Büyükçekmece'de D-100 kara yolu gece trafiğe kapatılacak

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Sürücüler dikkat: Büyükçekmece'de D-100 kara yolu gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükçekmece’de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı mevkisi, yürütülen çalışmalar kapsamında 22.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının sürdüğü, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı belirtildi.

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