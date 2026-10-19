  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şişli’de 66 yıllık mülkiyet çilesi bitmiyor Vurgunların sorumlusu Özel Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti! Ahmet Hakan Erdoğan’ın mesajını böyle yorumladı! Kardeşliği pekiştirecek, fitneyi söndürecek mesaj Belediyenin kaynaklarını yağmalamaktan hizmeti unuttular Alçak Trump, kirli çarkı döndürdü: Eli kanlı cani Netanyahu'ya tam destek! Katil katili fonlamaya devam ediyor Tarihi ve kültürel bağlar dil üzerinden değerlendirildi! Balkan dillerindeki Türkçe izleri mercek altına alındı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! 'Devrimci Karargah' kumpasında 22 FETÖ'cü hakim ve savcıya yeni dava İşte masadaki konular! Külliyede ekonomi zirvesi Gebze’de sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2’ye yükseldi
Dünya Haysiyetsiz Ben-Gvir haddini aştı: Camide okunan ezana ‘gürültü’ deyip ceza kestirdi
Dünya

Haysiyetsiz Ben-Gvir haddini aştı: Camide okunan ezana ‘gürültü’ deyip ceza kestirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haysiyetsiz Ben-Gvir haddini aştı: Camide okunan ezana ‘gürültü’ deyip ceza kestirdi

Terör devleti İsrail’in gözaltına aldığı esirlere karşı askerlerini kalkan yapacak kadar korkak ve pervasız olan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Müslümanların mukaddesatını hedef alan alçak adımlarına bir yenisini ekledi. Tel Şeva'daki bir camide okunan ezanı "gürültü" olarak nitelendirip ceza kestiren haysiyetsiz bakan, bu alçak kısıtlamayı İsrail genelinde yaygınlaştırmakla övünerek küstahlığını gözler önüne serdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında katliamlara, gasp politikalarına ve esir tutulan sivillere yönelik insanlık dışı muamelelere imza atan siyonist çete, bu kez de Yüce Allah'ın nidası olan ezan-ı şerife göz dikti. Kendi korkaklığını ve acziyetini Müslümanların kutsallarına saldırarak örtmeye çalışan alçak Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, güneydeki Tel Şeva beldesinde yer alan bir camiye polis göndererek "gürültü" bahanesiyle ceza kestirdiğini duyurdu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı katil Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Tel Şeva'daki camiye ezanın "gürültü" oluşturduğu gerekçesiyle ceza kesilmesiyle övündü​​​​​​​.

Eli kanlı katil Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, camiden yasal sınırların ötesinde "gürültü" yapıldığını iddia etti.

Bölge polisinin camiye gittiğini ve kontrollerde bulunarak tutanak tuttuğunu aktaran Ben-Gvir, bunun sadece Tel Şeva'da değil, kendisinin öncülük ettiği politika çerçevesinde İsrail genelinde uygulandığını belirterek övündü.

Katil Ben-Gvir, "Göreve geldikten sonra politikayı değiştirdim. Hala geliştirilecek şeyler var." ifadeleriyle daha fazla kısıtlama tehdidinde bulundu.

BEN-GVİR, OKUNAN EZANLAR İÇİN ‘MANTIKSIZ GÖRÜLTÜ’ DEMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı katil Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Eli kanlı katil Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini savunan katil Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirme arzusunda olduğuna işaret etmişti.

Katil Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yeni bir yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuş, tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti.

Ateşkes kâğıt üzerinde kaldı: Soykırımcı İsrail saldırılara devam ediyor! Gazze’de bir günde 5 ölü, en az 8 yaralı
Ateşkes kâğıt üzerinde kaldı: Soykırımcı İsrail saldırılara devam ediyor! Gazze’de bir günde 5 ölü, en az 8 yaralı

Dünya

Ateşkes kâğıt üzerinde kaldı: Soykırımcı İsrail saldırılara devam ediyor! Gazze’de bir günde 5 ölü, en az 8 yaralı

İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı
İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı

Gündem

İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler
İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

Gündem

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

Trump İsrail seçimlerinde tarafını açıkladı!
Trump İsrail seçimlerinde tarafını açıkladı!

Gündem

Trump İsrail seçimlerinde tarafını açıkladı!

Siyonist İsrail, reklam ağını kullanmış! Arap medyasında casus yazılım skandalı
Siyonist İsrail, reklam ağını kullanmış! Arap medyasında casus yazılım skandalı

Gündem

Siyonist İsrail, reklam ağını kullanmış! Arap medyasında casus yazılım skandalı

Kalleşten saldırı tehdidi
Kalleşten saldırı tehdidi

Dünya

Kalleşten saldırı tehdidi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

çanada cezayı kesiyormusun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23