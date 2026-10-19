Haysiyetsiz Ben-Gvir haddini aştı: Camide okunan ezana ‘gürültü’ deyip ceza kestirdi

İşgal altındaki Filistin topraklarında katliamlara, gasp politikalarına ve esir tutulan sivillere yönelik insanlık dışı muamelelere imza atan siyonist çete, bu kez de Yüce Allah'ın nidası olan ezan-ı şerife göz dikti. Kendi korkaklığını ve acziyetini Müslümanların kutsallarına saldırarak örtmeye çalışan alçak Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, güneydeki Tel Şeva beldesinde yer alan bir camiye polis göndererek "gürültü" bahanesiyle ceza kestirdiğini duyurdu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı katil Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Tel Şeva'daki camiye ezanın "gürültü" oluşturduğu gerekçesiyle ceza kesilmesiyle övündü​​​​​​​.

Eli kanlı katil Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, camiden yasal sınırların ötesinde "gürültü" yapıldığını iddia etti.

Bölge polisinin camiye gittiğini ve kontrollerde bulunarak tutanak tuttuğunu aktaran Ben-Gvir, bunun sadece Tel Şeva'da değil, kendisinin öncülük ettiği politika çerçevesinde İsrail genelinde uygulandığını belirterek övündü.

Katil Ben-Gvir, "Göreve geldikten sonra politikayı değiştirdim. Hala geliştirilecek şeyler var." ifadeleriyle daha fazla kısıtlama tehdidinde bulundu.

BEN-GVİR, OKUNAN EZANLAR İÇİN ‘MANTIKSIZ GÖRÜLTÜ’ DEMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı katil Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Eli kanlı katil Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini savunan katil Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirme arzusunda olduğuna işaret etmişti.

Katil Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yeni bir yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuş, tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti.