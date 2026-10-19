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UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

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DHA Giriş Tarihi:

UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde, sonbahar mevsimiyle birlikte oluşan renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.

#1
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımsal üretimin kesintisiz sürdürüldüğü Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü.

#2
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Ağaçların yapraklarında sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonları hakim oldu.

#3
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Dicle Nehri, tarihi Diyarbakır Surları, Kırklar Dağı ve On Gözlü Köprü ile bütünleşen bahçelerdeki sonbahar manzarası kaydedildi.

#4
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Hevsel Bahçeleri’ndeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

#5
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…

#6
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…

#7
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…

#8
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…

#9
Foto - UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı

Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…

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