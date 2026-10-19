UNESCO listesinde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri’nde sonbahar zamanı
Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde, sonbahar mevsimiyle birlikte oluşan renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde, sonbahar mevsimiyle birlikte oluşan renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımsal üretimin kesintisiz sürdürüldüğü Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü.
Ağaçların yapraklarında sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonları hakim oldu.
Dicle Nehri, tarihi Diyarbakır Surları, Kırklar Dağı ve On Gözlü Köprü ile bütünleşen bahçelerdeki sonbahar manzarası kaydedildi.
Hevsel Bahçeleri’ndeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.
Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…
Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…
Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…
Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…
Hevsel Bahçeleri’nden güz kareleri…
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