Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak olan Galatasaray’da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan ve bu sezon sadece 41 dakika süre alabilen başarılı savunma oyuncusu, takımla birlikte yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Kritik Fransa deplasmanı öncesinde kadro derinliği açısından teknik heyetin elini rahatlatan oyuncunun Lille maçının kamp kadrosunda yer alıp almayacağına ise Okan Buruk karar verecek.