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Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

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Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak olan Galatasaray’da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan ve bu sezon sadece 41 dakika süre alabilen başarılı savunma oyuncusu, takımla birlikte yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Kritik Fransa deplasmanı öncesinde kadro derinliği açısından teknik heyetin elini rahatlatan oyuncunun Lille maçının kamp kadrosunda yer alıp almayacağına ise Okan Buruk karar verecek.

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Foto - Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hazırlıklar sürerken teknik heyeti sevindiren bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

#2
Foto - Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

SINGO ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI: Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu, Lille karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Singo'nun yeniden antrenmanlara katılması, Galatasaray'ın kritik mücadele öncesinde yaşadığı önemli gelişmelerden biri oldu.

#3
Foto - Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA: Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detaylarını paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı."

#4
Foto - Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

BU SEZON SADECE 41 DAKİKA OYNADI: Sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon istediği süreleri alamayan Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla yalnızca 2 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 41 dakika sahada kalabilen Fildişi Sahilli oyuncunun Lille maçının kadrosunda yer alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.

#5
Foto - Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

GÖZLER LILLE MAÇINDA: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.

#6
Foto - Cim-Bom’a aylar sonra müjdeli haber: Yine sakatlanmazsa Singo geri döndü

Singo'nun antrenmanların tamamına katılması teknik heyet için olumlu bir gelişme olurken, oyuncunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine Okan Buruk karar verecek.

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