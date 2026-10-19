Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı
Kayseri Havalimanı’nda düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu tespit edilen 17,5 kilogram ağırlığında 25 bin canlı sülüğe el konuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri Havalimanı’nda düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu tespit edilen 17,5 kilogram ağırlığında 25 bin canlı sülüğe el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri Gümrük Muhafaza ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında denetim yaptı.
Denetimde ele geçirilen 17,5 kilogram ağırlığındaki 25 bin canlı sülük, incelemenin ardından imha edildi.
Olayla ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.
Yetkililer, su ürünlerinin yasa dışı yollarla ülkeye girişinin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
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