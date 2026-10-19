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Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı

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Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı

Kayseri Havalimanı’nda düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu tespit edilen 17,5 kilogram ağırlığında 25 bin canlı sülüğe el konuldu.

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Foto - Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri Gümrük Muhafaza ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında denetim yaptı.

#2
Foto - Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı

Denetimde ele geçirilen 17,5 kilogram ağırlığındaki 25 bin canlı sülük, incelemenin ardından imha edildi.

#3
Foto - Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı

Olayla ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

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Foto - Kayseri Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 25 bin canlı sülük yakalandı

Yetkililer, su ürünlerinin yasa dışı yollarla ülkeye girişinin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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