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Gündem Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
Gündem

Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu

Türkiye'deki ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren psikoteknik belgesi zorunluluğunda son gün 30 Haziran.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 13:35:00 -
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu

Türkiye genelindeki milyonlarca ticari araç sürücü için zorunlu hale getirilen psikoteknik test için tanınan süre geçtiğimiz yıl 31 Aralık'tan son kez uzatılmıştı.

İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor. 

Bu tarihten itibaren uygulamaya yönelik yeni bir uzatma kararı çıkarılmaması beklenirken, Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan ticari araç sürücüleri ise cezai yaptırım ile karşı karşıya kalacak.

Şimdiye kadar 1 milyon kişi aldı

Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, Türkiye'de 9 milyondan fazla ticari araç sürücüsünü yakından ilgilendiren rapordan, şimdiye kadar 1 milyon 140 bin kişinin aldığını açıkladı. 

Belgesi olmayana 1080 TL ceza

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla psikoteknik test raporu olmayan sürücülere 1080 lira cezai işlem uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

Psikoteknik rapor uygulamasının araç muayenesi gibi düzenli ve sıkı kontrollerinin başlamasıyla, riskli sürücü tespit edilerek gerçekleşen trafik kazaları sayısında 2-3 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma bekleniyor

Sürücülere 12 test

Psikoteknik testi, psikologlar eşliğinde 60 ile 90 dakika arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, mühakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.

Testi geçemeyen men ediliyor

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu testlerinden geçemeyenler ise riskler ortadan kalkana kadar ticari araç kullanmaktan men ediliyor.

Ancak sürücüler, 90 günlük sürenin ardından yeniden psikoteknik raporu için teste başvurabiliyor. Zorunlu hale getirilen belge için istenen ücret ise 200 TL.

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