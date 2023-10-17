  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle ikiyüzlülük görülmedi! Bunlarda ne utanma var, ne arlanma

Cem Küçük resmen çılgına döndü! İşler her an zıvanadan çıkabilir

Kamudaki Mercedes ve Audi markalı tüm araçlar satılacak! Yerine alınacak marka belli oldu

Mansur Yavaş'a yüzde 90 oy çıkmıştı... İsyan ettiler! "Bıçak kemiğe dayandı"

Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

Türkiye’de Yahudi’den beter Yahudi propagandası yapılıyor

Japon Başbakanı’ndan Yasukuni Tapınağı’na törensel onur: Eski Japonya yeniden doğuyor

Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek

Hakan Fidan net konuştu! 'Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan...'
Yerel Sürücü kursu sınavına düzenekle giren şahıslar yakalandı
Yerel

Sürücü kursu sınavına düzenekle giren şahıslar yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 16:22:00 -
Sürücü kursu sınavına düzenekle giren şahıslar yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince taşıtlar sürücü kursu sınavına düzenekle giren iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçu kapsamında Erzurum Lisesi E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı'na düzenekle girmeye çalışan şahıslar ile bu şüphelilere yardım eden diğer şahısların deşifresine yönelik KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Üzerinde gizli kamera ve işitme cihazı düzeneği ile sınav salonuna giren F.Ö. isimli şahıs ile bu şahsa sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen İ.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yapılan üst ve araç araması neticesinde kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek el konulurken, mevcutlu olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. F.Ö. ve İ.K. isimli şüphelilerden İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, F.Ö. adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Yunanistan'a kaçıyorlardı! 51 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a kaçıyorlardı! 51 FETÖ mensubu yakalandı

Gündem

Yunanistan'a kaçıyorlardı! 51 FETÖ mensubu yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23