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Spor Sürpriz karar! Sosyal medyadan duyurdu
Spor

Sürpriz karar! Sosyal medyadan duyurdu

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yaptığı açıklamada, Gana Milli Takım formasını giymeye ara verdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:31:00 -
Sürpriz karar! Sosyal medyadan duyurdu

Beşiktaşlı Bernard Mensah, kariyeri ile ilgili sürpriz bir adım atarak, Milli Takım kariyerine ara verdiğini duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kulüp kariyerine odaklanmak ve konsantre olmak istediğinin altını çizen 26 yaşındaki oyuncu, kendisine destek olan Ganalılara teşekkür etti.

Nedeni koronavirüs mü?

9 ve 12 Ekim tarihlerinde Gana’nın Mali ve Katar’la oynadığı maçlarda kadroya çağırılan fakat döndüğünde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Mensah, uzun bir süre takımını yalnız bırakmak mecburiyetinde kalmıştı.

Mensah, 26 Ekim tarihinde oynanan Denizlispor mücadelesinde kadroda yer almayarak takımını yalnız bırakmak durumunda kalmıştı. Bu karar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler Mensah'ın tercihini yaşadığı Kovid-19 kabusuna bağladı.

Gana A Milli Takım formasını 4 kere giyen yıldız orta saha, 1 gollük performans sergiledi. Beşiktaş'ın 500 bin euro karşılığında Atletico Madrid'den kiraladığı Mensah, bu sezon Beşiktaş'ın formasıyla 8 maça çıktı ve 1 gol attı.

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