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Dünya Sürpriz karar sonrası Netanyahu, Mamdani'yi hedef aldı
Dünya

Sürpriz karar sonrası Netanyahu, Mamdani'yi hedef aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Sürpriz karar sonrası Netanyahu, Mamdani'yi hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York’a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tutuklama kararının uygulanabileceğine işaret eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi hedef aldı. Netanyahu, UCM’nin İsrail ve ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını savundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin, Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelmesi halinde UCM kararına ilişkin değerlendirmede bulunması İsrail cephesinden sert tepkiyle karşılandı.

Netanyahu, Mamdani’nin açıklamalarını hedef alarak tutuklama kararının “uydurma” olduğunu ileri sürdü.

'MAMDANİ KENDİ İŞİNE ODAKLANSIN'

UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama kararının "uydurma" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mamdani'yi şu sözlerle hedef aldı:

"Bay Mamdani, Kerim Han'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine, kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerim Han gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor."

MAMDANİ, NETANYAHU'YU TUTUKLAMA KARARINI UYGULAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Mamdani, Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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