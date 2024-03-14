  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum

Türkiye'den en çok silah satın alan ülke belli oldu! Katar'ı bile geride bıraktılar

Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek

“Engelleniyoruz” diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!

Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Bunu baştan düşünecektin Fatih bey… İşte Erbakan’ın en büyük hatası!..

Zorunlu askerlik 3 yıla çıktı! İsrail ordusuna Gazze revizesi

İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi
Spor Sürpriz karar! Dev derbinin hakemi belli oldu
Spor

Sürpriz karar! Dev derbinin hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-14 14:02:00 -
Sürpriz karar! Dev derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Trabzonspor'un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi de Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23