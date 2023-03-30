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Dünya Suriye’yi fırtına vurdu: Ölüler var
Dünya

Suriye’yi fırtına vurdu: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2023-03-30 00:00:00 -
Suriye’yi fırtına vurdu: Ölüler var

Suriye’de etkili olan fırtına nedeniyle 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’de etkili olan fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Fırtına sonucu evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin ise duvarları yıkıldı. Bazı araçlarda ise binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar meydana geldi. Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2’si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle Suriye’nin Akdeniz'deki tüm limanlarda trafik askıya alındı.

İç savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı ülkenin kuzeyindeki çadır kentlerde fırtınadan etkilenirken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.

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