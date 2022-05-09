Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Suriye’ye inşa edilecek olan konutlara ilişkin konuştu. Peki, nereye ne kadar konut inşa edilecek?

Suriye’ye ne kadar konut yapılacak kim yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye inşa edilecek olan konutlara ilişkin, "Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Kurumlarımızın çalışmalar, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.