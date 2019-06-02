Suriye'ye İskender-M füzelerini gönderdiler!

Rus “News.ru” haber sitesi, Moskova yönetiminin Suriye’nin Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü’ne AN-124 nakliye uçakları ile önceki gün karadan karaya atılan taktik “İskender-M” füzeleri taşındığını aktardı.

Rus “News.ru” haber sitesi, Moskova yönetiminin Suriye'nin Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü'ne AN-124 nakliye uçakları ile önceki gün karadan karaya atılan taktik “İskender-M” füzeleri taşındığını aktardı.

Suriye'de büyük bölümü muhalifler ile El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) denetimindeki İdlib vilayetinde çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Rusya'nın Suriye'ye yeni silah sevkiyatı dikkat çekti.

Esed rejimi doğruladı

Rus “News.ru” haber sitesinin aktardığına göre, Moskova yönetimi, Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü'ne AN-124 nakliye uçakları ile önceki gün karadan karaya taktik “İskender-M” füzeleri taşıdı. Şam yönetimine yakın yayınlar da füze adını vermeden sevkiyatın gerçekleştiğini yazdı. Sayısı belli olmamakla birlikte birkaç füze sisteminin Suriye'ye getirildiği belirtiliyor.

Ateş gücü çok yüksek olan İskender-M füzelerinin Suriye'ye konuşlandırılması askeri gözlemcilerin dikkatini çekti. Zira bu füzeler 500 kilometre menzilli ve gelişmiş atış kontrol sistemleriyle keskin nokta atışı yapabiliyor.

Deneme amaçlı mı?

Bazı uzmanlar, bu füzelerin Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarında kullanılabileceğini söylerken, diğer analistler Kremlin'in bu sistemleri test amaçlı Suriye'ye göndermiş olabileceğini öne sürdü. İkinci görüşü savunanlar, Rusya'nın bu füzeleri Avrupa'da NATO'ya karşı konuşlandırmadan önce Suriye'de deneme niyetinde olduğunu belirtiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov önceki gün yaptığı açıklamada, “Bu bölgede (İdlib) ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” demişti.

Savunma kalkanlarına yakalanmadığı iddia edilen İskender füzelerinin menzili taşıdıkları savaş başlığına göre 280 km ile 480 km arasında değişiyor.