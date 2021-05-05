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Teknoloji Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi
Teknoloji

Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

İsrail'in Suriye'nin Lazkiye ve Hama'nın Masyaf bölgesine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın hava savunma sistemi ise hiçbir karşılık vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 04:31:00 -

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Ajans, öncelikle Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini verdi.

Ardından hava savunma sistemlerinin, 'düşman hedeflerine' verdiği karşılık verdiğini belirten ajans, Lazkiye'ye bağlı El Haffah bölgesi ve Hama'nın batısındaki Masyaf'ta İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verildiğini duyurdu.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Lazkiye İtfaiye Birliği'nden yapılan açıklamada, Lazkiye kırsalında bulunan bir plastik malzeme deposunu hedef alan İsrail saldırılarının ardından yangın çıktığını duyurdu.

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