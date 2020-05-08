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Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftarlık dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:07:51 -
Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftarlık dağıtıldı

AZEZ (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Suriye’nin kuzeyinde çadır kentlerde yetimlere iftarlık dağıttı.

İHH, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab kent merkezi çevresindeki kamplarda, Ramazan ayının başından bu yana 16 bin yetime iftar için aş ulaştırdı.

Dünya Yetimler Günü kapsamında Suriye’deki yetimlere dağıtılan sıcak yemekler çocukların yüzünü güldürdü.

İHH Suriye Babulselam Koordine Merkezinde hazırlanan yemekler paketlenip ailelere teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı toplu iftar organizasyonları düzenlenmediğini açıklayan İHH Kilis basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, "Salgın nedeniyle bu sene biz yetimlerimizin evlerine misafir olduk, aynı heyecanı yaşadık." dedi.



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