Suriye'nin kuzeybatısında büyük hareketlilik! S-300'leri yerleştirdiler

Korsan İsrail Hava Kuvvetleri bazı uydu görüntülerini yayımlayarak, Suriye’nin kuzeybatısında Masyaf üssünde bir S-300 füze savunma sisteminin konuşlandırılmakta olduğunu ileri sürdü.

Oysa Masyaf üssü Suriye’nin kuzeybatısında, Hama eyaletinin güneybatısında yer alıyor.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi Masyaf üssü Suriye’nin kuzeyinde Humus eyaletinde olduğunu ileri sürdü, oysa Humus Suriye’nin merkezinde yer alıyor.

Görüntülerde söz konusu füze savunma sistemi konuşlandırılmaya başlandığını gösteriyor.