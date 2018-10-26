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Suriye'nin kuzeybatısında büyük hareketlilik! S-300'leri yerleştirdiler

Terör devleti İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Masyaf üssüne S-300'leri yerleştirdiği iddia edildi.

26 Ekim 2018 Cuma 22:16
Suriye'nin kuzeybatısında büyük hareketlilik! S-300'leri yerleştirdiler

Korsan İsrail Hava Kuvvetleri bazı uydu görüntülerini yayımlayarak, Suriye’nin kuzeybatısında Masyaf üssünde bir S-300 füze savunma sisteminin konuşlandırılmakta olduğunu ileri sürdü.

Oysa Masyaf üssü Suriye’nin kuzeybatısında, Hama eyaletinin güneybatısında yer alıyor.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi Masyaf üssü Suriye’nin kuzeyinde Humus eyaletinde olduğunu ileri sürdü, oysa Humus Suriye’nin merkezinde yer alıyor.

Görüntülerde söz konusu füze savunma sistemi konuşlandırılmaya başlandığını gösteriyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:16
  1. İsrail
  2. S-300
  3. Suriye

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