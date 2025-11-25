  • İSTANBUL
Dünya Suriye'nin Humus ilinde dört toplu mezar bulundu
Dünya

Suriye'nin Humus ilinde dört toplu mezar bulundu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye'nin Humus ilinde dört toplu mezar bulundu

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilinde, onlarca kişiye ait olduğu belirtilen ceset kalıntılarının bulunduğu dört toplu mezar tespit edildi. Olayla ilgili araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’da yer alan bilgiye göre, ülkenin orta kesimlerindeki Humus ilinde yeni toplu mezarlar bulundu.

Humus’taki yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucunda, il genelinde dört ayrı toplu mezar tespit edildiği belirtildi. Toplu mezarların her birinde, onlarca kişiye ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntıları yer alıyor.

Toplu mezarların bulunmasının ardından bölgede detaylı inceleme başlatıldığı ve ceset kalıntılarının kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

