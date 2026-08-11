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Ekonomi A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu’nda yüzde 50 indirimler var
Ekonomi

A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu’nda yüzde 50 indirimler var

Yeniakit Publisher
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A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu’nda yüzde 50 indirimler var

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki yüzde 50’lere varan birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

8-14 Ağustos 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 339 TL

Kaanlar/Bahçıvan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 339 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 235 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG 175 TL

Ekici Beyaz Peynir 800 g 229 TL

Algida Magnum Mini Dondurma 6x56,3 ml 269 TL

Algida Magnum Mini Dondurma 6x57,5 ml 269 TL

Algida Magnum Mini Dondurma 6x55 ml 269 TL

Algida Dövme 1400 ml 130 TL

Algida Spoonful 770 ml 175 TL

SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 209 TL

Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179 TL

Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 g 249 TL

Nestlé Cokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 g 89 TL

Piliç Döner 200 g 84,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis 500 g 79,50 TL

Çaykur Altınbaş Çay 500 g 199,50 TL

Coca-Cola Gazlı İçecek 3 L 97,50 TL

Fanta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 3 L 85 TL

Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml 55 TL

Ülker Halley Bisküvi 69 TL

McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 4x100 g 69 TL

McVitie's Saklıköy Çikolatalı Kremalı Bisküvi 4x100 g 69 TL

Irmak/Bal Küpü/Nar/Bor/Doğuş Toz Şeker 1 KG 52,50 TL

Torku Tam Buğdaylı Bisküvi 3x131 g 39,50 TL

Ülker Çiziviç Peynirli Kraker Sandviç 3x82 g 48 TL

Öncü Domates Salçası 830 g 79,50 TL

Torku Çubuk Kraker 200 g 22,50 TL

Ovadan Baldo Pirinç 1 KG 73,50 TL

Dr.Oetker Hamur Kabartma Tozu 10x10 g 26 TL

Dr.Oetker Şekerli Vanilin 10x5 g 19,50 TL

ACE Çamaşır Suyu 4 L 175 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 205 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 129 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 89,50 TL

Bingo Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 139 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Yorumlar

Hakkı sancak

Süpersiniz 7 ile 9 AĞUSTOS ARASI İYİ SENEYE GİDER ALIŞ VERİŞ YAPARIZ

pardon

boykotlu mallar niye içki sevmeyen marketlerde satılır da torku süt gibi ürünler içki satanda bulunur
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