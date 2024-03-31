Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez'de terör saldırısı meydana geldi. Bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralıların da bulunduğu bildirildi.
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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