'Suriyelilerle mücadele edeceğim' deyip ırkçıları dolandırdı

24 yaşındaki B.G, Twitter’daki Spaces odalarındaki mülteci karşıtı yayınları, etnik milliyetçi-ırkçı paylaşımları, kamuflajlı-tüfekli fotoğraflarıyla ünlendi.

Serbestiyet'ten Oğuzhan Keskin'in haberine göre, asker olduğunu ve Suriye’de savaştığını iddia eden B.G’nin “Düzensiz göçle mücadele için dernek açacağım” diyerek onlarca kişiden para aldığı ortaya atıldı.

“MİLLİYETÇİLİĞİ GEÇİM KAPISI HALİNE GETİREN ARKADAŞIMIZ”

Olayı ifşa eden Gerçek Hayat dergisinden gazeteci Baki Yaya, B.G'nin Suriye’ye birkaç kez gittiğini ancak çatışmaya girmediğini, hatta askerlik bile yapmadığını söyledi. B.G’nin gerçek hikayesinin ortaya çıkmasının ardından dolandırıldığını iddia eden birçok kişi de tecrübelerini sosyal medyadan paylaştı O isimlerden R.K adlı kişi, B.G’yi “Rüzgara göre ümmetçi, ülkücü, milliyetçi, Türkçü güncel siyasetine göre konum alan, kendisini defalarca uyarmama rağmen milliyetçiliği geçim kapısı haline getiren arkadaşımız” şeklinde tarif etti. R.K, B.G’ye para gönderdiğini gösteren bir ekran görüntüsünü de paylaştı.

'OFİS İÇİN PARA GÖNDERDİM'

Açılan sesli odalardan birinde, dolandırılan bir kişi, “‘Düzensiz Göçle Mücadele Derneği’ açmak için para gerektiği” yalanıyla nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı: “Ben, yaptığım videoları paylaşması için ona gönderiyordum. Bir süre sonra benden IBAN istedi ve ‘bir şekilde derneğe destek ol kardeşim, ofis açılacak’ dedi. Ben de ‘ağabey şu an müsait değilim’ dedim. Bunun üzerine mesajlarıma cevap vermemeye başladı. Daha sonra ZOOM’dan dernek için toplantı yaptı ve herkesten ofis için para istedi. Ben de ofis kurulması için kendisine 250 TL yolladım.”

PARALARLA TATİLE GİTTİ!

B.G’nin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla Bozcaada’ya tatile gittiği ve halen orada olduğu iddia ediliyor. Mağdurlar B.G hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi.