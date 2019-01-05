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Suriyelilerin yılbaşı eğlencesine vatandaşın yorumu: Bizim Türklere özenmiş olabilirler

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "Suriyelilerin yılbaşı eğlencesini eleştirenler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:58

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Türkiye birbirinden rezil görüntülerle bir 31 Aralık'ı daha geride bıraktı. Hristiyan adeti 'Yılbaşı' kutlamaları ülke genelinde sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. 2019'a girerken bazı Suriyelilerde eğlencelere katıldı. Suriyelilerin eğlencesi onları eleştirebilmek amacıyla her an tetikte bekleyen kişilere de fırsat verdi. Sosyal medyada günlerce tartışılan bu konuyu Ankaralılara sorduk. Mikrofon uzattıklarımızın bir kısmı onların da eğlenceye hakkı olduğunu söylerken 'Yılbaşı'nın bir Hristiyan adeti olduğunu da vurguladılar. Onlardan birisi Suriyelilerin Türklere özenerek kutlamalara katıldığını şu sözlerle ifade ettİ: 

"Herkesin bir öz iradesi var. Belki de bizim Türklere özenerek kutlamalara katılmışlardır. Aslında yılbaşı diye bir şey yok. Kutlamaların hepsi 'Hristiyan' adeti."

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:58
  1. Ankara
  2. suriyelilerin yılbaşı kutlaması

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