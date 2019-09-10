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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti

10 Eylül 2019 Salı 14:50
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 120 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.

Suriye uyruklu Reşit Rihavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Suriye'de yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini dile getiren Rihavi, Türkiye'de kendilerine yapılan her türlü yardım ve destek için yetkililer ile vatandaşlara teşekkür etti.

"Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 335 bin Suriyeli ülkesine gitti.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:50
  1. Dönüş
  2. Kilis
  3. Öncüpınar Sınır Kapısı
  4. Suriyeliler

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