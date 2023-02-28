Suriyelilerin kampında çıkan yangında anne ve çocuğu öldü
Lübnan'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampta çıkan yangında biri çocuk 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Arsal bölgesindeki sığınmacı kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla yayılması sonucu 5 çadır tamamen yandı.
Arsal beldesinden gelen itfaiye ekibinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan sığınmacı bir anne ile 3 yaşındaki çocuğu ise hastanede hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.
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