Suriyelilerin gönderilmesi için BM ve AB ile ortak adım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle, Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var” açıklaması sonrasında, sorunun göçten korkan AB ülkelerinin de desteği ile çözümlenebileceği tartışılıyor.

Güvenli olursa gider

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Güvenlik ve strateji uzmanı ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür, mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için başlatılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Suriyeliler de Türkiye’de perişan bir vaziyette yaşamayı tercih etmezler. Bunlar kendi vatanlarına dönmek istiyorlar ama orada can güvenliği ve ekonomik şartların oluşturulması gerekiyor. Barınma ve geçinme koşulları oluşturulduğunda birçoğu gönüllülük esasına dayalı gideceklerdir.”

Hükümet de rahatlar

Türkiye’ye yönelik düzensiz göç ile ilgili iktidara yönelik eleştiri ve baskıların arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Ergür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriyelilerin ülkelerine gönderilmeye başlamasıyla siyasi anlamda baskı gören iktidarın eli de rahatlamış olacak, eleştirilerin önünü kesecek. Türkiye ekonomisine katkı sağladığı tespit edilen kişilerin gönderilmesi de etaplar halinde yapılabilir. Tabi halkın bölgeye dönmeye başlamasıyla sağlık eğitim gibi konularda da uluslar arası desteğin ekonomik ve diğer konularda desteğin sağlanması gerekiyor."

