Suriyelileri aşağılayan ve mülteci düşmanlığını körükleyenler buna ne diyecek?
Suriye Nur Derneği, Türkiye'deki okullara kış yardımında bulundu. Suriyeli derneğin çalışmaları kapsamında, Siirt'te 5 okulda kış yardımı gerçekleştirildi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçı politikası ile ülkemizde fitili ateşlenen göçmen düşmanlığı bir tarafta dururken, Suriye merkezli Nur Derneği Türkiye'de kış yardımı dağıtmaya başladı.
Suriye Nur Derneği, kış yardımı çalışmaları kapsamında, Siirt'te 5 okulda faaliyet gösterdi.
"Kardeşlik köprüsü" sloganı ile yola çıkan Suriye Nur Derneği, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı okullarda okuyan 217 öğrenciye kışlık bot ve elbise ulaştırdı.
Çalışmalarını Twitter hesabından duyuran Suriyeli Doktor Mehti Davut, "Suriyeliler olarak bizim zor zamanımızda yanımızda olan Türk kardeşlerimize böyle ufak hediyelerle teşekkür etmek istedik. Dağıtımlarımız artarak devam edecek." dedi.