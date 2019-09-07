"Suriyelilere 40 milyar dolarlık harcama yaptık"

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan">Mehmet Ceylan, "Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık." dedi.

Ceylan, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan AK Parti Karabük İl Başkalığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de 18 yıldır çok önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Suriye meselesinin Türkiye'nin önünde çok ciddi bir mesele olarak durduğunu belirten Ceylan, "Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Ensar ruhuyla misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Batı dünyası, Suriyeli kardeşlerimize kapılarını bir bir kapatırken, 100-200 kişiyi misafir etmekten aciz kalırken, çok şükür, bu millet ekmeğini paylaşma pahasına, onları misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık." diye konuştu.

Ceylan, eylül ayının Suriye'deki gelişmeler açısında kritik bir ay olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak istiyoruz. Orada bir PKK tehdidi söz konusu. 910 kilometrelik bir Suriye sınır hattımız var. Bu sınır hattının özellikle Fırat'ın doğu bölgesindeki kısımlarda, PKK'ya yandaş PYD/YPG yapılanması söz konusu. Bu da terör unsurlarının ülkemize girişi açısından çok büyük tehdit oluşturmaktadır. Buna göz yummamız mümkün değil."

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer katıldı.