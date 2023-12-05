“Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi” iddiaları vardı! Göç idaresinden açıklama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi” başlıklı haberleri yalanladı. Göç İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların üçüncü ülkelere çıkışlarıyla ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından ‘Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi’ başlığıyla dolaşıma sokulan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Göç İdaresi Başkanlığının yazısı ile işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, “Başkanlığımız yazısıyla uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan yabancılara ilişkin olarak ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerinin tamamlanması, ülkemizden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amaçlanmıştır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere Başkanlığımızın 01.11.2023 tarihli yazısı, söz konusu yabancıların ülkemizden çıkışlarını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik değil, bahse konu iş ve işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amaçlıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Göç İdaresi Başkanlığının koruma kapsamında bulunan yabancıların gönüllü geri dönüşünü desteklediğine dikkati çekilerek, “Ülkemiz, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesini ve gönüllü geri dönüşlerini desteklemektedir. Başkanlığımız bu kapsamda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

Bahse konu iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi’ başlıklı haber doğru değildir. İddiaya konu yazı, ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerinin tamamlanması, ülkemizden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amacıyla çıkarılmıştır. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların ülkemizden çıkışını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik bir yazı değildir” ifadeleri kullanıldı.

Göç İdaresi Başkanlığının çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Ülkemiz, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesi ve gönüllü geri dönüşlerini desteklemektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

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