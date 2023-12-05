  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakü’de ilk kez SPECA ülkeleri zirvesi gerçekleşti! Dev ülkelerin liderleri orada! Detaylar belli oldu

Vatandaş mı kazandı marketler mi? Bu ürünlerde 6 aylık stok yapıldı

59 yıllık süt ve peynir ürünleri devi Yörsan'ın iflasında BAE parmağı! Şok edici detaylar ortaya çıktı

Yurt dışı borçlanması için bunlar şart! Bu ay bitmeden başvurunuzu yapın

EBRD ve AB girişimini duyurdu: Ermenistan'ın özel sektöründen olanlara 20 milyon doları verecek

Haluk Bayraktar, Baykar'ın sırrını ilk kez Türkiye'ye duyurdu

İsrail durmadan çocuk katlediyor!

Apple’a kötü haber, şoku yaşadı! iPhone üretimleri durdu! Foxconn, dikkat çeken bilgiyi verdi

Her tahmini tutan Mert Başaran, elinde doları olanlara çok ama çok kötü haberi verdi!

Dünya ülkelerini sıralamada solluyoruz! "Hayvan pazarı" deyip geçmeyin
Gündem “Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi” iddiaları vardı! Göç idaresinden açıklama geldi
Gündem

“Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi” iddiaları vardı! Göç idaresinden açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-05 08:09:00 -
"Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi" iddiaları vardı! Göç idaresinden açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Suriyelilerin Türkiye’de kalması için genelge hazırlandığı” iddialarını yalanladı.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi” başlıklı haberleri yalanladı. Göç İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların üçüncü ülkelere çıkışlarıyla ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından ‘Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi’ başlığıyla dolaşıma sokulan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Göç İdaresi Başkanlığının yazısı ile işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, “Başkanlığımız yazısıyla uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan yabancılara ilişkin olarak ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerinin tamamlanması, ülkemizden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amaçlanmıştır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere Başkanlığımızın 01.11.2023 tarihli yazısı, söz konusu yabancıların ülkemizden çıkışlarını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik değil, bahse konu iş ve işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amaçlıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Göç İdaresi Başkanlığının koruma kapsamında bulunan yabancıların gönüllü geri dönüşünü desteklediğine dikkati çekilerek, “Ülkemiz, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesini ve gönüllü geri dönüşlerini desteklemektedir. Başkanlığımız bu kapsamda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

Bahse konu iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi’ başlıklı haber doğru değildir. İddiaya konu yazı, ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerinin tamamlanması, ülkemizden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amacıyla çıkarılmıştır. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların ülkemizden çıkışını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik bir yazı değildir” ifadeleri kullanıldı.

Göç İdaresi Başkanlığının çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Ülkemiz, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesi ve gönüllü geri dönüşlerini desteklemektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı
ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı

Dünya

ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı

ABD'den Suriye'de hava saldırısı
ABD'den Suriye'de hava saldırısı

Dünya

ABD'den Suriye'de hava saldırısı

Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

Gündem

Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

İsrail’in Suriye’yi vurmasında sonra Cihat Yaycı’dan Rusya açıklaması!
İsrail’in Suriye’yi vurmasında sonra Cihat Yaycı’dan Rusya açıklaması!

Gündem

İsrail’in Suriye’yi vurmasında sonra Cihat Yaycı’dan Rusya açıklaması!

Suriye'de İran'a bir darbe daha
Suriye'de İran'a bir darbe daha

Dünya

Suriye'de İran'a bir darbe daha

İsrail Suriye'ye saldırdı
İsrail Suriye'ye saldırdı

Dünya

İsrail Suriye'ye saldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23