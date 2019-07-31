Son zamanlarda Suriyeli mülteciler için çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs aldığı, Suriyelilerin devletten maaş aldığı iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

Suriyeli bir aboneye ait bedelsiz faturalar paylaşılarak Suriyelilerin fatura ödemediği iddia edilmektedir. Faturaların alt kısmındaki ‘Kullanım miktarı düşük olduğundan dolayı faturalandırılmamıştır” uyarısı bilinçli olarak gizlenmektedir. Her abone gibi Suriyeliler de elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemektedir.

Suriyeli öğrencilere burs veriliyor mu?