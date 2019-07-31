0553 313 94 23

Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

Son zamanlarda Suriyeli mülteciler için çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs aldığı, Suriyelilerin devletten maaş aldığı iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

Son zamanlarda Suriyeli mülteciler için çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs aldığı, Suriyelilerin devletten maaş aldığı iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

Suriyeli bir aboneye ait bedelsiz faturalar paylaşılarak Suriyelilerin fatura ödemediği iddia edilmektedir. Faturaların alt kısmındaki ‘Kullanım miktarı düşük olduğundan dolayı faturalandırılmamıştır” uyarısı bilinçli olarak gizlenmektedir. Her abone gibi Suriyeliler de elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemektedir.

Suriyeli öğrencilere burs veriliyor mu?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  1. Suriyeliler elektrik
  2. su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?
  3. suriyeliler devletten maaş mı alıyor
  4. suriyeli öğrenciler devletten burs mu alıyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA Afganistan'da eğitimi desteklemeye devam ediyor
    1. TİKA Afganistan'da eğitimi..
    2. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    3. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    4. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    5. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    6. Almanya'da sapık papaza dava!
    7. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    8. Başkan Demir: “Samsun için var..
    9. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    10. Borsa ilk yarıda düştü
    11. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    12. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    13. AB'den Yunanistan'ın internet..
    14. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    15. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    18. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    19. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    20. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    21. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    22. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    23. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    25. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    26. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    27. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    28. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    29. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    30. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"