Suriyeli öğrencilere burs veriliyor mu?

Son günlerde Suriyeli sığınmacılara yönelik çok yönlü bir kara propaganda yapılmakta. Suriyelilerin çalışmayıp ekmek elden su gölden bir hayat sürdüğü, devlete başta su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemediği, Suriyelileri öğrencilerin devletten burs mu alıyor? Devlet Suriyeli öğrencilere 1200 lira burs mu veriyor? Suriyelilerin devletten maaş aldığı iddiaları ortaya atılmakta. Peki işin aslı öyle mi? Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?

Suriyeli üniversite öğrencilerinin 1200 lira burs aldığı iddiası doğru fakat 1200 liranın tamamının devlet tarafından karşılandığı iddiası yanlıştır. Suriyelilere verilen bursun yüzde 85’i Avrupa Birliği tarafından, kalanı ise ulusal kaynaklardan karşılanmaktadır.

Suriyeliler elektrik, su ve doğalgaz faturası ödüyor mu?