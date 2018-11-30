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Suriyeli mültecilerden ekonomiye 1 milyar dolar

Laikçi kesimin dışladığı Suriyeli muhacirler, ekonomiye adeta doping etkisinde bulunuyor. “Onlar sizin ekmeğinize ortak oluyor” diyerek açıkca hedef gösterilen Suriyeli yatırımcıların 8 yılda 8 bini aşkın şirket açtığı, beraberinde getirdikleri sıcak para ile ülke ekonomisine katkısının ise bir milyar doları bulduğu belirtildi.

30 Kasım 2018 Cuma 15:18
Suriyeli mültecilerden ekonomiye 1 milyar dolar

Milletimizin merhametine sığınmış olan Suriyeli muhacirlerin ekonomiye büyük yük oluşturduğuna dair ırkçı tezlerin gerçekleri yansıtmadığı tescillendi. Araştırma şirketlerinin verilerini titizlikle inceleyen gazetemiz Akit, yaptığı derlemelerde Suriyeli vatandaşların ülke ekonomisine doping etkisi yaptığını gözler önüne serdi. Türkiye'de yeniden yaşama tutunma mücadelesi veren Suriyeli muhacirlerin 2011’den bu yana 8 bin 100 şirket kurduğu, bu şirketlerin toplam istihdamının 100 bin kişiye yaklaştığı belirlendi.

'Yük' olmamak için çalıştılar

Küresel eşkıya ABD’nin kur tehditlerini karşısında memleketini sahiplenmeyip, “Biz sizinle aynı gemide falan değiliz” hezayanlarını savunan laikçi kesimin dışladığı Suriyeli muhacirler, ekonomiye adeta doping etkisinde bulunuyor.

Sokakları güvensiz hale getirdikleri, devletten maaş aldıkları, salgın hastalık yaydıkları gibi gerçeği yansıtmayan iddialarla hedef haline getirilen Suriyeli yatırımcıların sadece bir yılda 2 bini aşkın işletme kurarak, Türk ekonomisine 360 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı belirlendi.

Türkiye’ye ‘yük’ olmamak için gece gündüz çalışan Suriyeli vatandaşların 8 yılda 8 bini aşkın şirket açtığı, beraberinde getirdikleri sıcak para ile ülke ekonomisine katkısının ise bir milyar doları bulduğu belirtildi.

Girişimci Suriyeliler şirket üstüne şirket kurdu

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı milyonlarca Suriyeli vatandaşın ekonomiye yönelik etkisini araştıran Ekonomistler Platformu hazırladığı raporunda, mültecilerin son 8 yılda ekonomiye gözle görülür katkıda bulunduğunu belirledi. 2014 yılında bin 257 şirket kuran Suriyeli vatandaşlar, 2015 yılında şirket sayısını bin 599’a çıkardı. Bir sonraki sene yani 2016 yılında da bin 764 şirket kuran Suriyeli vatandaşlar, 2017 yılında bin 202 şirket daha kurdu. Türkiye'de yeniden yaşama tutunma mücadelesi veren Suriyeli muhacirler, 2018 yılında bin 511 firmayı daha ülkeye kazandırak tarihi rekora imza attı.

Katil Baas rejimi; Suriye topraklarında başlayan adalet ve özgürlük arayışına verdiği zalimce tepki ile yüzbinlerce insanı öldürüp, milyonlarca insanı ise yerinden yurdundan etti. Yanı başında yaşanan bu trajediye kayıtsız kalmayan Türkiye ise, tarihten gelen kardeşlik hukukuna binaen Esed zulmünden kaçan Suriyelilere kapılarını açtı; hiçbir Ortadoğu ve Avrupa ülkesinin yapmadığını yaparak komşularına kol kanat gerdi. 3 milyon 594 bin muhacirin yaşadığı Türkiye’de en çok Suriyeli barındıran şehir 559 bin kişi ile İstanbul olurken, 32 kişi ile Bayburt Suriyelilerin en az yaşadığı kent olarak kayıtlara geçti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:18
  1. Bayburt
  2. İstanbul
  3. Suriyeli muhacirler
  4. Suriye

YORUM YAZ

  • HasanHasan27 dk önce
    Anladığım kadarıyla hükümetin 17 yılda hiç yanlışı yok.
  • ankaanka27 dk önce
    ... velevki 1 milyar dolar katkı sagladılar, sadece devlet olarak harcadıgımız 40 milyar doları da hesaba kat. ayrıca camilerde veya farklı yardım kuruluslarında toplanan paraları saymıyorum. ..
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ29 dk önce
    bu kadar uzun süre kalmaları hata. ülkelerine geri gitmelerini istemek normal birşey.1 milyar dolar getirdiyse en az 100 milyar dolar zarımız olmuştur.ve türk kültürünü bozmalarıda cabası. her geçen gün araplaştırıyorlar.huyları suları farklı.adetleri farklı.herşeyimizle farklıyız.ulkelerine biranönce gitmeli. 6 yıllıkmisafirlik muhacirlikmi olur ya. .en fazla 3 yıldır.ondan sonrası işgaldir.gitmeleri gerekiyor.
  • YasarYasar36 dk önce
    Pes valla,...
  • adem şenadem şen45 dk önce
    o zaman neden daha fazla getirmiyoruz ki ? son 8 senede ben o kadar rahatladım ki şu an bağcılarda 800-tl ev kirası ödeyecekken 1300 tl-1400 tlödüyorum. Canım suriyeliler iyi geldiniz , sakın gitmeyiniz. hatta siz kalın biz gideriz.
  • AliAli56 dk önce
    Devletin Kasasindan 50Milyar Dolar harcanmis.Simdi Biz 1Milyar Dolar icin Sevinelimmi?Millet yemiyor Agalar bunlari
  • RealistRealist59 dk önce
    Suriyelilere giden parayı da ben yazayım o zaman. 40 MİLYAR DOLAR! 1 Milyar dolar nire 40 milyar dolar nire...
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