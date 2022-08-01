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Gündem Suriyeli kağıt toplayıcısının Türk bayrağına saygısı!
Gündem

Suriyeli kağıt toplayıcısının Türk bayrağına saygısı!

Irkçılar tarafından hedefe konan Suriyelilere yönelik nefret, insanlık sınırlarını aşarken Kocaeli'den gelen Suriyeli bir kağıt toplayıcısının Türk bayrağına saygısı görenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 23:10:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki ırkçılık ülke genelinde hızla yayılırken, Kocaeli ilindeki Suriyeli bir kağıt toplayıcısının Türk bayrağına saygısı görenleri duygulandırdı.

Çöpten çıkartıp demire bağladı

Kağıt toplayıcısı Suriyeli, çöpleri karıştırırken bir Türk bayrağı buldu. Çöpten çıkarttığı Türk bayrağını bir dairenin camındaki demirlere bağlayan kağıt toplayıcısının görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Sosyal medyada viral olan videoya, "Bizimkiler çöpe bayrak atıyor, Suriyeliler bulduğu bayrağı atıyor." yorumu yapıldı.

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