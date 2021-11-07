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Ekonomi "Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur"
Ekonomi

"Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur"

İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanayici "Eğer Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur" diyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:37:00 -
"Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur"

Türkiye'de bir tarafta genç işsiz sayısı artarken diğer tarafta iş beğenmeme problemi yaşanıyor. Gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ederken, sanayide eleman sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. Kimi sektörler eleman bulamama yüzünde makineleri durdururken, kimileri de çözümü Suriyeli göçmenlerde buluyor. Türkiye'nin en büyük iki maske üreticisinden biri olan Ece AŞ'nin genel müdürü Nuri Doğan sanayi firmalarının üretim çalıştıracak eleman bulamadığını belirterek "Navlun kriziyle Türkiye'ye sipariş yağmaya başladı. İhracat rekor üstüne rekor kırıyor. Talebe yetişebilmek için makine almak yatırım yapmak yetmiyor. Mavi yakalı çalışana da ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'de işsizlikten çok iş beğenmeme sorunu var. Pandemi ile birlikte talep patladı. Gel gör ki çalıştıracak adam bulamıyoruz. İŞKUR'a, mahalle muhtarlıklarına ilan veriyoruz. Mühendis için ilana çıksak 1.000 kişi başvuruyor. Ama mavi yaka için bir kişi bile gelmiyor. Özellikle mavi yaka tarafında acil eleman ihtiyacımız var. Seçme şansımız yok. Yüz kızartıcı suçu olmadığı müddetçe herkesi işe alabiliriz. Yeter ki gelsinler. Şu an 100 kişi gelse inanın hepsini istihdam edecek durumdayız" dedi.

 

Herkes iş adamı, mühendis olacak diye bir şey yok

İşçi bulamadıkları için bazı zamanlarda makineleri kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti: "Herkes üniversite mezunu olmak istiyor. O zaman da beklenti yükseliyor. Sonuçta sanayide çalışacak elemana ihtiyaç var. Herkes iş adamı olacak herkes mühendis olacak diye bir şey yok. Herkes aynı işi yaparsa sanayide kim çalışacak. Bu insanlara mesleğin dışında iş verseniz kabul etmiyor. Üç beş gün çalışıp kaçıyor. Özellikle Z kuşağı zorluğa gelmiyor. Gençler evde oturmayı tercih ediyor ama çalışmıyor."

Suriyelilerin önü açılsın

Ece AŞ Genel Müdürü Nuri Doğan sanayideki eleman sıkıntısına karşı "göçmen" önerisinde bulundu. Doğan "Geçtiğimiz haftalarda bir bakan 'eğer Suriyeliler olmasa çöker' demişti. Bu sözün altına imzamı atarım. Şu an Gaziantep ekonomisi şahlanmış durumda. Suriyeliler el çeksin orda da eleman bulamazlar. 1970-80'li yıllarda Almanya'nın işçi aldığı döneme döndük. Biz de ona doğru gidiyoruz. Piyasada mavi yakalılar şu an göçmenler üzerinden dönüyor. Düzenleme yapılırsa Suriyeli göçmenler Türkiye ekonomisine katkı sağlar. Üçüncü dünya ülkelerinden de eleman transfer edebiliriz. Bunu siyasiler cesurca telaffuz etmeli. Bu durum siyasi linç mevzu olmaktan çıkarılmalı. Sosyal medyada sürekli dezenformasyon yapılıyor. Başka çaremiz kalmadı. Realist politikalara dönmeliyiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Ahmet

Sanayici köle arıyor çünkü. Ülkede 2 kesim oluşturuldu. 1 çok fakirler 2 çok zenginler
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hsn

yok yav oldu olacak ülkenin yönetimini onlara bırakalım. 
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