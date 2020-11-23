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Aktüel Suriyeli genç, yardımdan yardıma koşuyor
Aktüel

Suriyeli genç, yardımdan yardıma koşuyor

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelen İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma gönüllüsü Alaa Eddin Derviş, insani yardımlarıyla takdir topluyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:08:00 -
Suriyeli genç, yardımdan yardıma koşuyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yapı denetimi bölümünü okuyan Derviş, ailesine kucak açan Türkiye’ye teşekkür için hem ihtiyaç sahiplerinin hem de depremden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor. Derviş, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, yıkılan binaların enkazında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgede gönüllü olarak görev aldı. Derviş, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardıklarını belirterek, “Benim umudum Türk vatandaşı olmak. Türk halkına teşekkür etmek için askere gitmek istiyorum. İsmimi de ‘Umut’ olarak değiştireceğim. Türkiye’yi, Türk milletini ve insanlarını çok seviyorum” dedi.

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