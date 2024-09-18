Suriyeli esnaf PKK'ya isyan etti! 'Bıktık artık!'

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullandığı Münbiç ilçeleri yıllardır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutmaya devam ediyor. Münbiç'te Yerel halk, örgütün ırkçı politikalarına ve bölgeden artan vergilerden dolayı geçim zorluğu nedeniyle kepenk kapatacak.

Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat ve sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçeleri, 6 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyor. Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmaları sivil halkı canından bezdirdi. Bölgede halkı, YPG/PKK'nın kendine yakın tüccarlara alan açarak, bölgedeki ticareti ele geçirmelerine izin vermesi sonucu kepenk indirme kararı aldı.

MÜNBİÇ'TE HALK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAYATMALARINDAN HUZURSUZ

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmalarıyla sivil halk bıktı. YPG/PKK'nın, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasının yanı sıra yerel halk, örgütün ırkçı politikalarına ve bölgeden artan vergilerden dolayı geçim zorluğu nedeniyle canından bezdi.

Münbiç halkına taleplerini kabul ettirmek için baskılar uygulayan terör örgütü, iç savaş öncesi nüfusu 1 milyonu bulan ilçede halkı, tekelinde tuttuğu yakıttan da mahrum bırakıyor.

YEREL HALK IRKÇI POLİTİKALARDAN DOLAYI KEPENK İNDİRECEK

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Münbiç'te yerel halk, örgütün ırkçı politikalarına ve bölgeden artan vergilerden dolayı geçim zorluğu nedeniyle kepenk kapatacak. Bölgede halkı, YPG/PKK'nın kendine yakın tüccarlara alan açarak, bölgedeki ticareti ele geçirmelerine izin vermesi sonucu, tüccarların gıda fiyatlarıyla istedikleri gibi oynamalarına tepki olarak, dükkanlarını kapatma kararı aldı.

TERÖRİSTLER MÜNBİÇ'İ ABD'NİN DESTEĞİYLE İŞGAL ETTİ

Suriye'deki iç savaşta Temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolüne giren Münbiç ilçesi, Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. ABD, DEAŞ'a karşı ortak mücadele bahanesiyle YPG/PKK'nın Münbiç'e girmesini sağladı. Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesiyle ilçede YPG/PKK'nın işgali gerçekleşti.