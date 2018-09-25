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Suriyeli erkeklere hakaret eden memur için flaş karar!

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bulunan Suriyeli erkeklere yönelikhakaretlerde bulunan devlet memuru Y.B. hakkında açılan davada mahkeme, 'Halkı kin ve nefrete kışkırtma' suçundan şahsın 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

25 Eylül 2018 Salı 20:56
Suriyeli erkeklere hakaret eden memur için flaş karar!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Suriyeli erkeklere yönelik ağır hakaretlerde bulunan ve “etek giydireceksin, keklik gibi avlayacaksın” şeklindeki ifadeleri nedeni ile hakkında dava açılan devlet memuru Y.B. hakkında karar verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve nefrete kışkırtmak" suçundan hakkında dava açılan Y.B.’nin Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması sonucunda 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Y.B. benzer bir suçu işlediği taktirde hapse girebilecek ve memuriyetle ilişiği kesilebilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇALIŞIYORDU, İLİŞİĞİ KESİLDİ

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sağlık Koordinasyon Merkezi’nde geçici görev yapan Y.B.’nin gelen tepkiler üzerine külliye ile ilişkisinin de kesilerek asıl kadrosunun bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Y.B. hakkında nasıl bir işlem yapacağı ise merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:56
  1. Ankara
  2. suriyelilere hakaret

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