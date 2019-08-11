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Suriyeli engelli gencin protez bacak sevinci

Suriye'de bombalama sonucu bacağını kaybeden Abdulnasır Hilef, İHH İnsani Yardım Derneğince hediye edilen protez bacak sayesinde 6 yıl aradan sonra yürüdü - Abdulnasır Hilef: - "Protez olmadığı için eskiden tek ayakkabı giyiyordum şimdi ise pantolon ve ayakkabı giyebiliyorum. Yeniden doğmuş gibiyim"

11 Ağustos 2019 Pazar 11:51
Suriyeli engelli gencin protez bacak sevinci

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Suriye'deki iç savaşta bulunduğu eve bomba isabet etmesi sonucu bacağını kaybetmesinin ardından Türkiye'ye sığınan 25 yaşındaki Abdulnasır Hilef, 6 yıldır beklediği protezine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Suriye'nin Haseke kentinde dayısının evinin bombalanması sırasında bacağını kaybeden Hilef, ülkesinde tedavi olamayınca Türkiye'ye getirildi. Tedavisinin ardından Batman merkez Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tek odalı eve ailesiyle yerleşen Hilef, komşularının desteği ile yaşama tutundu.

Bir süre önce İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesine müracaat eden Hilef, protez bacak talebinde bulundu. Ölçüleri alınan Hilef için İHH İnsani Yardım Derneğinin protez atölyesinde protez bacak yapıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Gazal ile Hilef'i evinde ziyaret ederek protez bacağı teslim etti.

Proteze kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hilef, 6 yıl aradan sonra ilk defa yürümenin sevincini yaşadı.

6 yıl sonra yürümenin heyecanını yaşadığını belirten Hilef, İHH İnsani Yardım Derneği yetkililerine teşekkür etti.

Protez bacağı olmadığı için büyük sıkıntı çektiğini dile getiren Hilef, şunları kaydetti:

"Bombanın eve isabet etmesi sonucu ayağımı kaybettim. Daha sonra tedavi için Türkiye'ye geldim. İHH İnsani Yardım Derneği bana bir protez bacak yaptı, o protez sayesinde şimdi yürüyebiliyorum. Ayrıca bana bir motosiklet de aldılar. Protez olmadığı için eskiden tek ayakkabı giyiyordum şimdi ise pantolon ve ayakkabı giyebiliyorum. Yeniden doğmuş gibiyim."

Artık uygun bir işte çalışabileceğini aktaran Hilef, iş bulması konusunda hayırseverlerden destek talep etti.

- Şanlıurfa'da protez yapıldı

Batman İHH Derneği Başkanı Mehmet Latif Kaya ise dernek olarak dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara yardım yaptıklarını söyledi.

Suriye'de mazlumların büyük acılar yaşadığına işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Suriye'deki savaş esnasında 25 yaşındaki gencecik kardeşimizin bombalama sonucu bir bacağı kopmuş. 6 yıldır bu şekilde yaşamını sürdürüyor. Derneğimize yaptığı müracaatın ardından ölçülerini aldık ve Şanlıurfa'daki protez merkezimizde ona uygun bir protez yaptırdık. Protezini taktık, yürüdü. Biz de çok sevindik. Protezin yanı sıra kendisine bir de motosiklet de hediye ettik. İş bulduğu taktirde işine motosikletle gidip gelebilecek."



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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:51
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