Suriyeli düşmanlığı bunu da yaptırdı

YENİ AKİT ANKARA

Suriyelilerin ve sığınmacıların bazı yerlerde en ufak şikayet neticesinde gözaltına alınmalarına sebebiyet verildiğini ifade eden Mazlumder Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Taş; "Hiçbir insan sorgulanmadan, yargılanmadan tutuklanmasın" çağrısında bulundu.

"Hiçbir insan sorgulanmadan, yargılanmadan tutuklanmasın"

Mazlumder'den yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi:

"Son zamanlarda özellikle yabancı uyruklu sığınmacı ve mültecilerin yaşadıkları bölgelerden yoğun şikayetler gelmeye başladı.



Afgan, Uygur, Suriyeli, Iraklı ya da diğer uyruklu insanların birbiriyle ya da yerli insanlarımızla yaşadığı anlaşmazlıklarda sorgusuz sualsiz hemen tutuklanma ve geri gönderme merkezinde gözetim altına alma.



Olay doğru incelenip araştırılmadan, tahkikatı yapılmadan ve yargıya intikal etmeden özellikle yabancı uyruklu olanların apar topar tutuklanıp geri gönderme merkezine gönderilmesi ve yurt dışına gönderilecek olması özellikle evli çocuklu olup çalıştığı bir işi olan insanlarda büyük bir korku ve tedirginliğe sebep olmaktadır.



Geri göndermeme ilkesine aykırı olan ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uymayacak şekilde temel insan haklarına aykırı olan bu yaklaşım kabul edilemez. Ayrıca adil bir yargılanma neticesinde suçluluğu ispat edilmeden önce herkes masum kabul edilmelidir ve masumiyet karinesi uyarınca insanlar suçluluğu ispat edilmedikçe yaptırım uygulanmamalıdır.



Uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanamayan, dil bilmediği usul erkan bilmediği için medeni haklarını kullanamayan bu insanlar çoğu zaman işlemediği suçların, karışmadıkları olayların muhatabı olmak durumunda kalıyorlar.



Sığınmacı, mülteci ve yerli insanlarımızın hiçbirinin çok basit olaylar ve şikayetler gerekçe gösterilerek olayların sebep ve sonuçları araştırılıp soruşturulmadan tutuklanmasını, geri gönderme merkezine gönderilip işinden gücünden edilip ailelerinin mağdur edilmesini insan hakları açısından doğru bulmuyoruz.



Uluslararası hukuka, insan haklarına ve iç hukukumuza da uymayan bu uygulamaların soruşturularak faillerinin bulunup adalete teslim edilmesi için İçişleri Bakanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğünü ve Adalet Bakanlığını olaya müdahil olmaya davet ediyoruz.