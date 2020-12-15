Suriyeli dul kadınlar ve yetim çocuklar Lübnan’daki mülteci kampında soğuğa karşı hayata tutunma savaşı veriyor

BEYRUT (AA) - HASAN DERVİŞ - Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde sadece kadın ve çocukların yer aldığı Suriye mülteci kampı sakinleri, güvende olduklarını ancak kamp arazisinin kirası, ısınma, yiyecek gibi temel ihtiyaçları için sağlanan desteğin kesilmesi nedeniyle zorlandıklarını belirtiyor.

Ülkelerindeki yıkıcı ve kanlı savaştan kaçarak güvenli bir hayat yaşamak için Lübnan'a gelen Suriyeli kadın ve çocuk mülteciler, hayata tutunmak için ciddi şekilde çaba sarf ediyor.

Beka Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkanları ile kurdukları çadırlarda hayatlarına devam eden Suriyeli mülteciler, sağanakların ve kış soğuklarının bastırmasından önceki son güneşli günleri yaşıyor.

Sadece kadın ve çocukların yaşadığı bu kamp, hiç erkek nüfusu olmaması özelliğiyle diğer kamplardan ayrılıyor.

Sahiplerinden kiralanan 1200 metrekare alan üzerine yerleştirilen yaklaşık 30 karavan, hayata tutunmaya çalışan 200'den fazla dul kadın ve çocuklar için bir sığınak vazifesi görüyor.

Lübnan'da, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) kayıtlı bir milyon mülteci bulunurken, Lübnan hükümetine göre, ülkede bulunan gerçek mülteci sayısı 1.5 milyonu aşıyor.

- Yardımlar durdu

Kadınların çoğu mülteci kampı içerisinde güvenliğin sağlandığını söylüyor ancak diğer yandan da zor yaşam şartları ve hayat pahalılığından şikayet ediyor.

Kampta yaşayan kadınlardan Nasra es-Suveydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampta kendimi gayet güvende hissediyorum çünkü kampa hiç erkek giremiyor." dedi.

Suriye'nin Humus kentinde savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Nasra, yardımların bir kısmının kesintiye uğramasından ve hayat pahalılığından yakınarak, şunları söyledi:



"Kampın arazisinin kirası, ısınma, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar için bir yardım kuruluşundan destek alıyorduk. Yardım derneği, desteğini kesince kira, elektrik, su, yiyecek ve eğitim için ödeme yapmaya başladık, zor durumdayız."

Lübnan'da, temel ihtiyaçların fiyatlarında önemli bir artış yaşanıyor. Ülkede, bazı ürünlerdeki sübvansiyonların kaldırılması tartışılıyor; bu da fiyatların artması anlamına geliyor.

- Soğuk kış mevsimi kapıda

Kampta 8 çocuğuyla yaşayan Ümmü Ali, ağır kış mevsiminin kapıda olduğu şu günlerde kampta gecelerin çok soğuk olduğunu ifade etti.

Isıtıcı olmasına rağmen mazot alamadığı için yılda iki kereden fazla kullanamadıklarını söyleyen Ümmü Ali, "Yataklar çok ince, ısıtmıyorlar. Çocuklar, birbirlerini ısıtsınlar diye yan yana yatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ümmü Ali, Beka Vadisi'nin gündüz hava sıcaklığı yüksek olsa da geceleri çok soğuk bir bölge olmasına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kamptaki tüm mültecilerin, gıda desteğinin yanı sıra, ekonomik ve psikolojik desteğe de ihtiyacı var."

Ülkerindeki durum nedeniyle buraya geldiklerine, hiçbir şeyleri olmadığına dikkati çeken Ümmü Ali, herkese, kamptaki kadınlara ve çocuklara destek olmaları çağrısında bulundu.

- Kışın en çok yakıta ihtiyaç duyuluyor

Kızını ve kocasını Suriye'deki iç savaşta kaybeden, kampta üç çocuğuyla birlikte yaşayan Lina da ekonomik durumlarının iyi olmadığını aktardı.

"Isıtıcı için yakıtımız yok; iş imkanı olmadığı için de satın alamıyoruz." diye konuşan Lina, Birleşmiş Milletler'den aldıkları yardımların yetersiz olduğunu, buna ek olarak BM'nin, son 6 aydır desteğini durdurduğunu söyledi.

Kamp sakinlerinin temel ihtiyaçlarının başında yakıtın geldiğine işaret eden Lina, "Kamptakilerin, ısınmak için yakıta ihtiyacı var. Hatta ısınma ihtiyaçları yiyecek ve içecekten önce geliyor." ifadelerini kullandı.

Beka Vadisi'nde sadece kadınlar ve çocukların kaldığı arazinin kirası yaklaşık 800 dolar. Kamp sakinlerine göre, kirayı ödeyen yardım kuruluşu, kamp arazisi için yaptığı kira yardımını 2020 yılının başından bu yana kesti.