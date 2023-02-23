Suriyeli depremzedenin yaşam mucizesi! Mezarlıkta hareket etmeye başlayınca...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de büyük yıkıma sebep oldu.

Arama-kurtarma ekipleri, Atarib kasabasında enkaz altında kalan Suriyeli bir gence ulaştı. Genç öldüğü düşünülerek morga kaldırıldı.

Hareket edince yaşadığı anlaşıldı!

Morgda bekletilen Suriyeli Ahmed el-Maghribi'nin ailesine 2 gün sonra ulaşıldı. Ailenin kimlik doğrulamasının ardından cenaze için mezarlığa hareket edildi. O ana kadar hayatını kaybettiği düşünülen el-Maghribi, herkesi şaşkına çeviren bir şekilde mezarlığa varıldığında hareket etmeye başladı.

Gözlerine inanamayan aile, ceset torbasından çıkardıkları genci yeniden hastaneye götürdü. Yerel basında kalbi duran birinin yeniden hayata dönmesinin çok nadir görülen bir durum olduğu belirtildi.