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Suriyeli Cemal'e saldıran İngiliz ülkeyi terk etti

İngiltere'de bir lisede 15 yaşındaki Suriyeli mülteci Cemal'e şiddet uygulayan İngiliz çocuğun ülkeyi terk ettiği öğrenildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
Suriyeli Cemal'e saldıran İngiliz ülkeyi terk etti

Ağabey, Suriyeli göçmen çocuğa sebepsizce şiddet uygulayan kardeşinin annesiyle birlikte ülkenin dışına taşınarak akrabalarıyla birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Saldırgan çocuğun söz konusu videoda Suriyeli Cemal’i darp ettiği, yere yatırıp ağzına su döktüğü, üstelik o sırada Cemal’in kolunun kırık olduğu görülüyordu.

Yardım toplandı

Cemal’e saldırıda bulunan İngiliz çocuk ise hakkında soruşturma başlatılmasının ardından olanlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtmiş ve ırkçı olmadığını, olaydan bir gün önce aralarında bir tartışma geçtiğini ifade etmişti. Videonun yayılmasından bir gün sonra, Cemal’in kız kardeşinin de saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıkmış, genç kızın gözlüklerini kırarak bileklerini kesmeye çalıştığı öğrenilmişti. Cemal ve ailesine yardım için ‘Gofundme’ bağış platformu aracılığıyla 24 saatten az bir sürede 143 bin İngiliz sterlini (945 bin 641 TL) yardım toplandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
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