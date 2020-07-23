  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Yerel

Suriye'den gelen teröristler Mersin'de enselendi

Suriye'de PKK adına faaliyet yürüttüğü belirtilen teröristler, Mersin'de enselendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:02:00 -
Suriye'den gelen teröristler Mersin'de enselendi

Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları öne sürülen 2 kişinin, yurda kaçak yolla girdikleri tespit edildi.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim
Gündem

CHP'li eski milletvekilinden Ayasofya teklifi: Erdoğan bunu yapsın gelip elini öpeceğim

CHP eski milletvekili Sinan Aygün 2012 yılında, "Erdoğan, Ayasofya'yı açsın gidip elini öpeceğim, yanında duracağım" ifadelerini kullanmıştı..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı