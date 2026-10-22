Fatih Süleyman Denizolgun: Firavunvari sistem yıkılıyor: ‘Kuriş Terör örgütü dosyasının açılmasına çok az kaldı’

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin paylaşımda bulunarak; “Cemaat tabanımızın yüzde 80’lik kısmı; Kurişiilik üst yönetimine operasyon olsun istiyor ama tabana ve kurslara zarar gelmesin istiyor. Daha durun, Alihan Kuriş Terör örgütü dosyasının açılmasına çok az kaldı” dedi.

X hesabından paylaşımda bulunan Denizolgun; “Elhamdülillah, maşâallah, barekallah, lâ kuvvete illa billah, 2018'den beri tüm dediklerimiz, tüm gelecek öngörülerimiz doğru çıktı. Geçmişe dair hangi sırrı ifşa ettiysem, Nisa Suresi 135. ayeti kerimesi emrince, yakın akrabalarım aleyhine bile olsa, sadece hakikati ve gerçekleri ifşa ettim. Paylaştığım çoğu hadiseyi de, belgeleriyle, resimleriyle ispat ettim. Elhamdülillah, maşaallah; 2018'den beri sosyal medyamda yaptığım paylaşımlarda; tek bir çelişki dahi yok, yalan ve iftira zaten hiç olmadı, yalan ve iftiradan Allah’a (CC) sığınırım. Deccaliyet sisteminin kulu ve köpeği olan, bidatler ve hurafeler ürettiği için küfür ve şirk sistemi olan, devlet/din/vatan/millet/ümmet düşmanı olan kurişiilik sisteminin, tüm yalanlarını da, küfre ve şirke düştüklerini de, suç ve terör örgütü olduklarını da, krimimal suçlarını da ilmi ispatlarıyla onlarca yazımla, erler meydanı olan burada ortaya koydum. Amcam ile yaptığımız gökdelen imarlı arazinin satışının bazı dekontlarını paylaşıyorum. Aşağıda amcamın babama 2015 yılında gönderdiği paralara dair dekontları görebilirsiniz. Mahkemelere daha fazlasını da sunduk. Çok büyük iş adamı olan, Aksekili tüccar genlerimizin çok iyi bir temsilcisi olan, babamın amcası olan Ertuğrul Denizolgunu, amcam ile son 2.5 yılda bizim çok yakınlaşarak, ortak büyük ticaretler yaptığımızı, diğer hissedarlara karşı birlikte hareket ettiğimizi, amcamın babama pırlanta gibidir diyip, selamlar göndermesini, bana da "Senin performansını ve iyi niyetini gördüm, sen satmasan, uğraşmasan, onlar da satmazdı. Sana istediğiniz o ilk miktar için de ödeme yapacağım, hem de iş kulesini bitirince, bir katını sana ofis olarak kullanman için vereceğim." demesini, o miktarı tapu satışı sonrasında hiç mecbur olmadığı halde jest yaparak ödediğini geçmiş yazılarımda uzunca izah ettim. Hem bu konuları da, hem de Ömer Çiğilin amcama teklif etmemi istediği o önemli konuyu ayrıca anlatırım. Haksız mı çıktım, Elhamdülillah, Allah C.C yardımı ve lütfuyla haklı mı çıktım? 3 senedir dedim, cemaat tabanımıza sosyal medya yasağı var. Benim paylaşımlarımı beğenenler, lehte yorum yazanlar, Ayasofya camiine gidenler dahi tek tek tespit edilerek kovuldu” ifadelerine yer verdi.

“KURİŞİLİK DÖNEMİNDE ATILARAK KOVULAN SAYISI ON BİNLERCE KİŞİYİ BULDU”

“Deccaliyet sisteminin kulu, kölesi ve köpeği olan Kurişiilik döneminde atılarak kovulan sayısı on binlerce kişiyi buldu...” diyen Fatih Süleyman Denizolgun şöyle devam etti: “Tabanımız X kullanmayı bilmez, facebook hesabı olan da atılmamak için; açıktan yorum yazamaz, beğeni atamaz, sadece özelden mesaj atabilir, demedim mi? Bu sebeple; X'de veya facebookta; deccalin ordusu olan kurişiileri savunanlar, bizim cemaatten değil, o troller ordusu aslında kripto ve firari diğer cemaatin trolleri demedim mi? Kurişiiler ile o diğer kripto firari cemaat hem amcamın cinayeti öncesinde Ali Erhan ile anlaştı, cinayet sonrası ise ittifak derinleşti demedim mi? Bakın, altta da paylaştığım gibi; sayın cumhurbaşkanımız da tetikçi sosyal medya aparatları olan, ispatsız şekilde sadece yalan/iftira atan, hakaret eden trol ağlarının diğer kripto/firari cemaatten olduğunu söylüyor. Elhamdülillah, bizde yıllarca bunu ifade etmedik mi? İttifak büyüdüğü için, Kurişiilik üst yönetiminde kriptolarla doldu demedik mi? Süleymanlılar; Ehli beyte bırak hakareti, Ehli Beyti sevmek ve saymak zorunda demedik mi? Diğer firari/kripto cemaat namına, Kurişiiler gibi görünerek sosyal medya trollerini fonlayan; Mehmet Dursun, Dursun’un ortağı Davut Gazi Toklu, Niyazi Acar, birde İ. 'Le başlayan ufak bir gazete ekibi var, demedik mi?”

“TABANIMIZIN YÜZDE 80’LİK KISMI; KURİŞİİLİK ÜST YÖNETİMİNE OPERASYON OLSUN İSTİYOR AMA TABANA VE KURSLARA ZARAR GELMESİN İSTİYOR”

Çok büyük baskı, korku, istibdat var dedim, firavunvari sistemle, kimse hür fikrini beyan edemiyor. Cemaat tabanımızın yüzde 80’lik kısmı; Kurişiilik üst yönetimine operasyon olsun istiyor ama tabana ve kurslara zarar gelmesin istiyor, demedim mi? Kurişiiler suç örgütü dediğimde, troller yıllarca demedi mi, ‘sen biliyorsun da devlet bilmiyor mu, o zaman savcılar neden bir şey yapmıyor, ispat, deliller nerede’ diye sormadılar mı? Daha durun, Alihan Kuriş Terör örgütü dosyasının açılmasına çok az kaldı”