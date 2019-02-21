Suriye'den çekilme kararı alan Trump'a küfürler etti Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'den çekilme kararı alan Donald Trump'a küfürler etti.

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ın Suriye’deki askerleri 30 Nisan’a kadar çekme kararına küfürlü tepki vererek ‘en saçma fikir’ dedi. The Washington Post'un haberine göre Graham, bir araya geldiği ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'a, ABD askerlerinin Suriye'den 30 Nisan'a kadar çekileceği haberin doğru olup olmadığını sordu. Olumlu yanıt duyan Graham'ın, "Şu ana kadar duyduğum en saçma fikir" diyerek küfürlü kelimeler kullandığı aktarıldı.

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