Gündem Suriye'den bomba İHA hamlesi
Gündem

Suriye'den bomba İHA hamlesi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Şahin insansız hava araçlarının test çalışmalarına katıldı. Şara, ülkenin savunma alanındaki gelişimine katkı sunacak her hamleyi destekleyeceğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, "Saldırıyı Caydırma" savaşı öncesi Şahin insansız hava araçlarının (İHA) hazırlıklarını denetledi.

Görüntülerde, Şara'nın kontrol merkezinde ekranlar önünde İHA'ların uçuşunu izlediği ve operasyonel testlerin yapıldığı görülüyor.

Açık arazilerde uçan İHA'ları ve yer ekiplerinin çalışmaları saniye saniye kaydedildi.

 Şara, İHA'lar, yer robotları, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar (APC) ve topçuları tek bir otomatik sisteme entegre etmek istediklerini söyledi.

Bu entegrasyonun, askeri operasyonlarda verimliliği artırmayı hedeflediği belirtildi.

Denetim sırasında, elektronik bağlantılarla tüm unsurların koordinasyonunun test edildiği ifade edildi.

 Şara, bu çalışmaların amacının "yeni üretken bir devlet" oluşturmak olduğunu vurguladı. Her şeyin elektronik olarak entegre edilmesiyle modern bir askeri yapı hedeflendiği kaydedildi.

