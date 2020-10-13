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Aktüel Suriye'deki savaşın çocuk kurbanlarının fotoğrafları "Bellek Sakinleri" sergisinde
Aktüel

Suriye'deki savaşın çocuk kurbanlarının fotoğrafları "Bellek Sakinleri" sergisinde

Suriyeli aktivist Tamer Turkmane, ülkesindeki iç savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ve isimlerinden oluşan sergiyi İstanbul'da açtı - Sergide, Beşşar Esed rejimi ve milislerinin saldırıları sonucu 2011-2012 yılları arasında ölen 4 bin 600 çocuğun fotoğrafı yer aldı - Tamer Turkmane: "Ben baba olarak fotoğraftaki çocukları kendi çocuğum gibi hissettim. Çocukların aileleriyle aynı acıyı yaşadım diyebilirim"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:45:57 -
Suriye'deki savaşın çocuk kurbanlarının fotoğrafları "Bellek Sakinleri" sergisinde

İSTANBUL (AA) - Suriyeli aktivist Tamer Turkmane, Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ve isimlerinden oluşan bir sergi açtı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir kafede açılan "Bellek Sakinleri" isimli sergide, 70 metre uzunluğundaki bir tahtada 2011-2012 yılları arasında Esed rejimi ve milislerince öldürülen 4 bin 600 çocuğun fotoğrafları ve isimlerine yer verildi. Sergi ayrıca Esed rejiminin bu iki yıl içinde gerçekleştirdiği 393 katliamın istatistiklerini sunuyor.

Suriyeli aktivist Tamer Turkmane, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, bu sergiyi açabilmek için 2014 yılından beri çalıştığını söyledi.

Sergide yer alan masumların 2011-2012 yılları arasında hayatını kaybedenler olduğunu ve çalışmayı yürütürken çok duygusal anlar yaşadığını dile getiren Turkmane, "Ben baba olarak fotoğraftaki çocukları kendi çocuğum gibi hissettim. Çocukların aileleriyle aynı acıyı yaşadım diyebilirim." dedi.

Turkmane, sergiyi daha önce bir çok ülkede açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer toplumlardan çok duygusal tepkiler aldım. Aynı zamanda Türk kardeşlerimden de bu sergiyi gelip gezmelerini istiyorum. Suriyeliler'in neler yaşadıklarını görmelerini istiyorum. Bu sayede belki bize olan algıların azalacağını düşünüyorum. Bu sergilerin amacı sosyal yardım kuruluşlarının, hayatını kaybeden çocukların ailelerine yardım sağlamasıdır. Aileler çocuklarını kaybedip kamplara veya başka yerlere göç etti. Çalışmalarımız bu amaç doğrultusunda devam edecek."



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